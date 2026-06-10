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مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة إلى قطاع غزة

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة إلى قطاع غزة
المواطن- فريق التحرير

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وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالًا غذائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- إذ تعمل الفرق الميدانية التابعة له على إيصال المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح.

ولا يقف الدعم السعودي عند حدود الإمداد الغذائي، بل يمتد ليشكل مظلة شاملة من التدخلات الحيوية التي تلامس كافة مناحي الحياة في القطاع، من تشغيل المطبخ المركزي وتوفير الوجبات الساخنة، مرورًا بمشاريع تحلية المياه، وإزالة الركام، وإسناد القطاع الطبي بالإمدادات وسيارات الإسعاف.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.

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