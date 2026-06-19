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وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم قضايا الضرائب غير المباشرة.

– مدير التدقيق الإداري.

– مدير عام الإبلاغ عن المخالفات والنزاهة.

– مستشار السياسات والتشريعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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