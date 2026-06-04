وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير تجربة الموظفين.

– محقق رئيسي قضايا التهرب.

– مشرف خدمات عمليات تقنية المعلومات.

– مدقق حسابات رئيسي.

– أخصائي أول التخطيط والمتابعة.

– مهندس رئيسي تطبيقات تقنية المعلومات.

– مدقق رئيسي استرداد الأموال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)