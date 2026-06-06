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وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تسجيل الوصول والإرسال.

– مدير أول المحتوى والإبداع.

– أخصائي أول مراكز الخدمات اللوجستية.

– مدير أول تحليل البيانات.

– أخصائي أول المشتريات.

– مدير الشحن والتخليص الدولي.

– مساعد مدير تطوير الأعمال السكنية.

– مدير أول أنظمة اللوجستيات.

– مدير الشؤون المالية.

– مدير العمليات المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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