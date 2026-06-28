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وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، وحائل، والخرج، ومكة المكرمة، وخميس مشيط، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير شؤون الموظفين.

– مدير وحدة/ المقاصف.

– مسؤول تقنية المعلومات.

– مفتش الجودة.

– مدير لوجستيات مناوب.

– مشرف التسويق التجاري الإقليمي.

– فني أجهزة.

– مشرف مبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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