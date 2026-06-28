وظائف شاغرة بـ الخزف السعودي

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في منطقة الرياض.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم داخلي.
– تنفيذي مبيعات أول/ المنتجات خارجية.
– مشغل آلة.
– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض.
– مفتش ضمان الجودة.
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)