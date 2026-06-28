Icon

#يهمك_تعرف | شروط التسجيل كوسيط عقاري معتمد في منصة إيجار Icon كأس العالم.. كندا تخطف بطاقة التأهل بهدف في الدقيقة 92 أمام جنوب أفريقيا Icon رصد زخة شهب العواء يونيو بوتيد في سماء العلا Icon وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon وظائف شاغرة بـ الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن Icon انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام Icon أسباب تصدر الأحساء درجات الحرارة المرتفعة صيفًا Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة بـ الخزف السعودي

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٩ مساءً
وظائف شاغرة بـ الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في منطقة الرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم داخلي.

– تنفيذي مبيعات أول/ المنتجات خارجية.

– مشغل آلة.

– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض.

– مفتش ضمان الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

17 وظيفة شاغرة في شركة الفنار
السوق

17 وظيفة شاغرة في شركة الفنار

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

السوق
وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران
السوق

وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران

السوق
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن
السوق

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن

السوق