وظائف شاغرة بـ السعودية لهندسة الطيران

أعلنت الشركة السعودية لهندسة الطيران- التابعة لمجموعة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة هندسة الطيران

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي إدارة سلسلة التوريد.

– أخصائي أول إدارة سلسلة التوريد.

– مدير أول التخطيط الاستراتيجي.

– مدير إدارة الموردين.

– مدير المشتريات الاستراتيجية.

– مدير أسطول طائرات A330.

– مدير الإشراف على الصيانة الثقيلة.

– مدير المحطات الدولية.

– مدير خدمات دعم ضمان الامتثال.

– مدير محطة توليد الطاقة.

– مدير تكاليف محطة توليد الطاقة/ إدارة العقود والموردين.

– مدير محطات الطاقة المساعدة.

– مدير صيانة محطة توليد الطاقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية لهندسة الطيران، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)