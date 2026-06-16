وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة

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أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي عمليات المشتريات.
– مهندس تحسين أنظمة الطاقة.
– مدير الامتثال.
– أخصائي أول مشاريع الطاقة.
– رئيس فريق واجهة مشاريع الطاقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 22 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)