Icon

المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو Icon وظائف شاغرة بـ شركة كاتريون للتموين Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon تسجيل النشاط باسم سعودي وإدارته من أجنبي من أبرز صور التستر التجاري Icon 65% من حالات ضعف النظر في السعودية وراثية Icon 4 خطوات تخفض استهلاك المكيف للكهرباء Icon رياح على العاصمة المقدسة حتى السابعة مساء Icon أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق العالمية Icon المنتخب الكندي يتغلب على نظيره القطري 6-0 في كأس العالم 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة بـ شركة كاتريون للتموين

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة كاتريون للتموين
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مجموعة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت شركة كاتريون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي سلامة الأغذية وضمان الجودة.

– أخصائي الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– مدير قسم الهندسة المدنية.

– مساعد مدير قسم الأطعمة الطازجة.

– مدير تميز المشتريات والتعبئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كاتريون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
السوق

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

السوق
وظائف شاغرة بـ السعودية لهندسة الطيران
السوق

وظائف شاغرة بـ السعودية لهندسة الطيران

السوق
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
السوق

وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة

السوق
وظائف شاغرة في مطارات جدة
السوق

وظائف شاغرة في مطارات جدة

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

السوق
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الراشد
السوق

وظائف شاغرة بفروع مجموعة الراشد

السوق
وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم
السوق

وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم

السوق
وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة
السوق

وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة

السوق