وظائف شاغرة بـ شركة كاتريون للتموين

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أعلنت شركة مجموعة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
وبيّنت شركة كاتريون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي سلامة الأغذية وضمان الجودة.
– أخصائي الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
– مدير قسم الهندسة المدنية.
– مساعد مدير قسم الأطعمة الطازجة.
– مدير تميز المشتريات والتعبئة.
وأوضحت شركة كاتريون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)