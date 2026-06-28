وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY في 3 مدن

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التدقيق.

– مساعد مدير الضرائب/ قسم الخدمات المالية.

– مدير قسم خدمات المحاسبة والتدقيق المالي.

– مستشار خدمات التدقيق والمحاسبة المالية/ تميز التقارير المالية.

– مستشار أول الضرائب غير المباشرة.

– مساعد مدير إدارة المخاطر المؤسسية.

– مدير إدارة استشارات المخاطر المؤسسية .

– مستشار أول إعداد التقارير والامتثال العالمي.

– مدير أول الاستراتيجية/ العقارات.

– مدير إدارة التدقيق.

– كبير المدققين الخارجيين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)