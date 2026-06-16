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وظائف شاغرة بـ مجموعة التركي

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
وظائف شاغرة بـ مجموعة التركي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات.

– مساعد موارد بشرية.

– مسؤول إدارة ورشة العمل.

– مسؤول تجربة العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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