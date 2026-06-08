وظائف شاغرة بـ مستشفى الموسى التخصصي

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أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في محافظة الأحساء.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب أسنان عام.
– مشرف متجر النظارات.
– موظف إدخال البيانات.
– باحث أول.
– مسؤول التسويق.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)