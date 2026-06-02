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وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطوير البرامج التقنية (جدة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– مراقب صيانة الأنظمة (الدمام) : شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، نظم المعلومات، الإلكترونيات، الاتصالات، هندسة النظم).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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