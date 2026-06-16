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وظائف شاغرة بفروع مجموعة الراشد

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ميكانيكي شاحنات أول.

– مشرف ورشة.

– منسق الصيانة.

– فني كهرباء سيارات.

– فني خدمة الصيانة.

– فني لحام.

– فني إصلاح هياكل السيارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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