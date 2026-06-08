وظائف شاغرة في شركة المراعي

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أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، والخرج، وجدة.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف مبيعات الجملة.
– مدير أول فريق التصنيع.
– فني ضمان الجودة.
– رئيس فريق شبكة البيانات.
– مدير أول التسويق.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)