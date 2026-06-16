وظائف شاغرة في شركة سيبراني

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أعلنت شركة سيبراني- إحدى شركات أرامكو الرقمية-، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المنتجات.
– مهندس برمجيات.
– أخصائي الأمن السيبراني.
– استشاري رئيسي/ الأمن السيبراني.
– كبير مستشاري هندسة الأمن السيبراني.
وأوضحت شركة سيبراني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)