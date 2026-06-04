الأفواج الأمنية بعسير تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم 173 كجم من القات المخدر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة نادك هطول أمطار الخير على منطقة جازان بوتين يرد على رسالة زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا كأس العالم 2026.. كريستيانو رونالدو يقترب من موندياله السادس زيلينسكي يدعو بوتين لعقد لقاء مباشر وإنهاء الحرب وكالة الطاقة الذرية: لا يمكننا التحقق من برنامج إيران النووي بريطانيا وفرنسا تقودان مهمة لتطهير مضيق هرمز من الألغام مطار الطائف الدولي يُنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن
أعلنت شركة نادك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من أبها، وحرض، والجوف، والقصيم، والرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف مركز التوزيع.
– مشرف قسم الطازج.
– مدير ورشة العمل.
– مفتش ضمان الجودة.
– مراقب مركز التوزيع.
– أخصائي مبيعات.
– مدير الصحة والسلامة والأمن.
– مدير أول قنوات التوزيع.
– رئيس التجارة الإلكترونية.
وأوضحت شركة نادك، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)