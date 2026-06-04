وظائف شاغرة في شركة نادك

أعلنت شركة نادك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من أبها، وحرض، والجوف، والقصيم، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مركز التوزيع.

– مشرف قسم الطازج.

– مدير ورشة العمل.

– مفتش ضمان الجودة.

– مراقب مركز التوزيع.

– أخصائي مبيعات.

– مدير الصحة والسلامة والأمن.

– مدير أول قنوات التوزيع.

– رئيس التجارة الإلكترونية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نادك، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)