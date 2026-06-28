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وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٠ مساءً
وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية لهندسة الطيران- التابعة لمجموعة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة هندسة الطيران

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير أخصائيين سلامة وجودة صيانة الطائرات.

– مفتش طائرات.

– أخصائي أول مركز مراقبة الصيانة.

– أخصائي أول تخطيط ومراقبة صيانة الطائرات.

– كبير أخصائيين مركز مراقبة الصيانة.

– كبير أخصائيين تخطيط ومراقبة صيانة الطائرات.

– كبير أخصائيين الإشراف على صيانة الطائرات.

– أخصائي أول الإشراف على صيانة الطائرات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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