وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مناوب خدمات المطار (جدة).

– مشرف عمليات شحن البضائع (جدة).

– وكيل أول عمليات الشحن (الرياض).

– موظف عمليات شحن البضائع (الرياض).

– مدير مبيعات الشحن (الرياض).

– مشرف عمليات شحن البضائع (الدمام).

– تنفيذي أول حسابات الشحن (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)