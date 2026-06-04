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وظائف شاغرة في فروع شركة بدائل

الجمعة ٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع شركة بدائل
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بدائل- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بدائل

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير حسابات العملاء.

– محلل مراقبة الجودة.

– مدير الشؤون القانونية.

– مدير الإعلانات الخارجية.

– المدير التنفيذي لسلسلة التوريد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بدائل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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