وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الائتمان.
– مدير تخطيط الأعمال.
– محلل مالي.
– مدير سلسلة التوريد.
– أخصائي/ شريك الأعمال المالية.
– محصل الفواتير.
– مدير الشؤون الفنية والضمان.
– مدير خدمات ما بعد البيع الإقليمي.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)