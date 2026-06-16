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وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وينبع.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي حلول رقمية وبيانات (الرياض).

– صيدلي إكلينيكي (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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