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وظائف شاغرة في مطارات جدة

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
وظائف شاغرة في مطارات جدة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام تطوير أعمال الطيران.

– مدير العقارات والأملاك.

– مدير إدارة الحسابات الدولية.

– مدير خدمات المحطة.

– مدير تطوير الشحن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 4 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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