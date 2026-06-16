وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول أنظمة تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– محلل أنظمة تخطيط الموارد: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسوب، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)