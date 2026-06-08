وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الدعم الفني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– عالم بيانات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، علم البيانات، البرمجة، إدارة المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)