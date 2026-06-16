وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الدمام، وينبع، والجبيل، والرياض، وحائل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم خدمة العملاء.
– مهندس أول ميكانيكي/ صيانة المعدات.
– مهندس الأنظمة الكهربائية.
– أخصائي أجهزة.
– مسؤول المستودعات والمخازن.
– مشغل معدات.
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)