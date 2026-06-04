Icon

الشؤون الإسلامية توزع (150) ألف نسخة من هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر مطار جدة الدولي Icon ولي العهد يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة Icon وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم Icon وظائف شاغرة بـ فروع المراعي في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في فروع شركة بدائل Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله Icon ترامب: سننتصر عسكريًا على إيران أو عبر اتفاق Icon الأفواج الأمنية بعسير تقبض على 4 مخالفين لتهريبهم 173 كجم من القات المخدر Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في شركة نادك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله

الجمعة ٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول عمليات الطلاب.

– أخصائي القبول.

– رئيس السلامة.

– مدير خدمات الأعمال.

– منسق أعمال الخدمات الإدارية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ فروع المراعي في 3 مدن
السوق

وظائف شاغرة بـ فروع المراعي في 3...

السوق
وظائف شاغرة في شركة نادك
السوق

وظائف شاغرة في شركة نادك

السوق
وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية
السوق

وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية

السوق
وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع
السوق

وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع

السوق
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
السوق

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم

السوق