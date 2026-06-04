وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول عمليات الطلاب.
– أخصائي القبول.
– رئيس السلامة.
– مدير خدمات الأعمال.
– منسق أعمال الخدمات الإدارية.
وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)