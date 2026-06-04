وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع

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أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول التخطيط.
– مدير مشاريع.
– مدير نظم معلومات إدارة المشاريع.
– مدير الإنشاءات.
– مهندس تخطيط.
وأوضحت شركة جسارة لإدارة المشاريع، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)