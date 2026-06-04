Icon

كأس العالم 2026.. فيفا يعلن رسميًا عن ألوان أطقم المنتخبات المشاركة Icon الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو Icon لقطات لهطول أمطار الخير على الطائف ومراكزها الجنوبية Icon فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره المصري Icon الهيئة العامة للنقل ترعى تدشين أول شاحنة نقل تعمل بوقود الهيدروجين Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon البيت الأبيض: أي شخص يعتقد أن إيران تمتلك اليد العليا واهم Icon واشنطن تؤكد تغيير مسار 127 سفينة منذ بدء الحصار على إيران Icon وظائف شاغرة لدى متاجر بنده Icon مصرع 4 أشخاص في تحطّم طائرة في كرواتيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥١ مساءً
وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التخطيط.

– مدير مشاريع.

– مدير نظم معلومات إدارة المشاريع.

– مدير الإنشاءات.

– مهندس تخطيط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة لإدارة المشاريع، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
السوق

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم

السوق
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
السوق

وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك

السوق
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
السوق

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية

السوق
وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية
السوق

وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية

السوق