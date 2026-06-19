وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مقيّم أنظمة التحكم في العمليات.
– أخصائي محاكاة/ الخزانات.
– أخصائي إدارة الأزمات والاتصالات والقضايا.
– مدرب إداري ومهني.
وأوضحت شركة أرامكو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)