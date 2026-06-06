وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في منطقة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الجودة والاختبار/ مركز البيانات.
– مدير أبحاث التكنولوجيا.
– مدير قسم تخطيط المواد.
– مدير قسم التأمين العام/ المرافق.
– رئيس فريق خدمات البيانات والتحليلات.
– مهندس أول مسح كميات.
– أخصائي مبيعات الجملة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)