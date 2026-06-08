وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة المخاطر المؤسسية.
– مخطط شبكة عمليات الطيران.
– مسؤول سجلات عمليات الرحلات.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)