وظائف شاغرة لدى شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وثول، وعدد من المناجم،

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم عمليات المعالجة والمعادن.

– مهندس رئيسي/ هندسة التربة.

– مهندس رئيسي/ علم المعادن.

– أخصائي أول ذكاء أعمال تقنية المعلومات.

– أخصائي أول التخطيط والجدولة.

– أخصائي باحث المعادن.

– أخصائي رئيسي/ التعدين.

– مشرف منجم.

– مدير الصيانة.

– مدير الموارد المعدنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أغسطس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)