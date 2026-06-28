وظائف شاغرة لدى شركة نادك

أعلنت شركة نادك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من حرض، وبيشة، وحفر الباطن.

تفاصيل وظائف شركة نادك

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة المرافق.

– مهندس مشاريع.

– مشرف الإسكان.

– أخصائي عمليات ضمان الجودة.

– مشرف مبيعات.

– أخصائي تكنولوجيا الألبان.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نادك، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)