وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

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أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية، وتبوك.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس البيئة.
– كبير مساحي الأراضي.
– مساح كميات.
– مدير أول الجودة.
– مدير تجاري.
– رئيس فريق مراقبة الوثائق.
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.
– محاسب.
– مفتش سباكة.
– محلل التحقيق في التأخيرات.
– مسؤول العقود.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)