وظائف شاغرة لدى متاجر بنده

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف متاجر بنده

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التميز التجاري.

– مدير فئة منتجات التجميل والعناية بالأطفال.

– منسق قسم الجمال والعناية الشخصية وعناية الأطفال.

– مساعد إدارة الفئات/ العناية المنزلية والمنتجات الاستهلاكية.

– منسق الشؤون التجارية.

– رئيس قسم تطوير المبيعات والتسويق التجاري.

– رئيس قسم العلامات التجارية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أغسطس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)