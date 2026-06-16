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وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وجدة، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول ما قبل البيع.

– مصمم داخلي.

– مسؤول الامتثال.

– مدير حسابات المبيعات.

– مفتش مراقبة الجودة.

– منسق عمليات التأجير.

– مشرف المبيعات.

– مدير الحسابات الرئيسية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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