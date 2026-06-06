وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس بيانات/ مركز الذكاء الاصطناعي.

– مساعد مدير خدمات المحاسبة والإدارة المالية/ التحول المالي.

– مستشار أول خدمات التحقيقات الجنائية.

– مستشار أول الخدمات المالية/ المعاملات وأسواق رأس المال.

– مساعد مدير خدمات التدقيق والمحاسبة المالية.

– مدير أول قسم خدمات التدقيق والمحاسبة المالية.

– منسق شؤون التأشيرات والهجرة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)