وفاة الفنانة المصرية سهام جلال عن عمر ناهز 54 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة

غيّب الموت الفنانة المصرية سهام جلال فجر الثلاثاء عن عمر ناهز 54 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى وإجراء تدخل جراحي عاجل.

وكشفت الفنانة منة جلال تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زميلتها، موضحة عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن سهام جلال خضعت لعملية جراحية إثر تدهور حالتها الصحية، قبل أن تُنقل إلى العناية المركزة لمتابعة حالتها.

وأضافت أن الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة عقب العملية الجراحية، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بمضاعفات حالتها الصحية، الأمر الذي أثار حالة من الحزن والصدمة بين زملائها ومحبيها.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً عقب إعلان الوفاة، فيما حرص عدد من الفنانين على نعي الراحلة، من بينهم عمرو عبد العزيز، الذين عبّروا عن حزنهم لرحيلها المفاجئ.

وتعد سهام جلال من الوجوه الفنية التي تركت بصمة في السينما والتلفزيون المصري، إذ اكتشفها الفنان الراحل محمود عبد العزيز وقدمها للجمهور في فيلم “النمس”، بعدما كانت تعمل في مجال الإعلانات.

وشكلت مشاركتها في فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية محطة مهمة في مسيرتها الفنية، حيث أسهم العمل في انطلاقتها وشهرتها على نطاق واسع، قبل أن تواصل حضورها في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وخلال مشوارها الفني، شاركت سهام جلال في نحو 40 عملاً فنياً، وكان من أبرز أعمالها مسلسل عوالم خفية إلى جانب الفنان عادل إمام، قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية لفترة، ثم تعود للظهور مجدداً عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.