Icon

رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء  Icon ملكية مكة والمشاعر المقدسة تختتم أعمالها في موسم الحج بنتائج تشغيلية وتنموية Icon إرشادات تنظيمية لضيوف الرحمن لتسهيل مغادرتهم بعد أداء المناسك Icon وفاة الفنانة المصرية سهام جلال عن عمر ناهز 54 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة Icon ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل Icon ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4% Icon موجة حارة على المنطقة الشرقية Icon حالات تستوجب القيادة في أقصى الجانب الأيمن Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق Icon معرض عمارة المسجد النبوي يروي للزوار مراحل تطوره عبر العصور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

مشاهير

وفاة الفنانة المصرية سهام جلال عن عمر ناهز 54 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة

الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
وفاة الفنانة المصرية سهام جلال عن عمر ناهز 54 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة
المواطن - فريق التحرير

غيّب الموت الفنانة المصرية سهام جلال فجر الثلاثاء عن عمر ناهز 54 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى وإجراء تدخل جراحي عاجل.

وكشفت الفنانة منة جلال تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زميلتها، موضحة عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن سهام جلال خضعت لعملية جراحية إثر تدهور حالتها الصحية، قبل أن تُنقل إلى العناية المركزة لمتابعة حالتها.

وأضافت أن الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة عقب العملية الجراحية، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بمضاعفات حالتها الصحية، الأمر الذي أثار حالة من الحزن والصدمة بين زملائها ومحبيها.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً عقب إعلان الوفاة، فيما حرص عدد من الفنانين على نعي الراحلة، من بينهم عمرو عبد العزيز، الذين عبّروا عن حزنهم لرحيلها المفاجئ.

وتعد سهام جلال من الوجوه الفنية التي تركت بصمة في السينما والتلفزيون المصري، إذ اكتشفها الفنان الراحل محمود عبد العزيز وقدمها للجمهور في فيلم “النمس”، بعدما كانت تعمل في مجال الإعلانات.

وشكلت مشاركتها في فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية محطة مهمة في مسيرتها الفنية، حيث أسهم العمل في انطلاقتها وشهرتها على نطاق واسع، قبل أن تواصل حضورها في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وخلال مشوارها الفني، شاركت سهام جلال في نحو 40 عملاً فنياً، وكان من أبرز أعمالها مسلسل عوالم خفية إلى جانب الفنان عادل إمام، قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية لفترة، ثم تعود للظهور مجدداً عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد