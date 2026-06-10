وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون

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توفي الفنان المصري عبد العزيز مخيون، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية ونقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية لتلقي العلاج.
وأعلنت أسرة الفنان الراحل خبر وفاته، موضحة أنه كان يخضع للرعاية الطبية عقب تعرضه لوعكة صحية حادة استدعت دخوله إلى العناية المركزة.
ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، بالمسجد الكبير في قرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن تتلقى الأسرة واجب العزاء في القرية.
ونعى يونس مخيون الفنان الراحل، معربًا عن حزنه لوفاة ابن شقيقته، وداعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمنح أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
ويعد عبد العزيز مخيون أحد أبرز الفنانين المصريين، حيث وُلد بمحافظة البحيرة عام 1943، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم خلال مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 50 عامًا أعمالًا متنوعة في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، تاركًا بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري.