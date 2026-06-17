وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصاباته في حادث سير مروع

بعد عدة أيام من تعرضه لحادث سير شديد، توفي الفنان المصري محمد مرزبان صباح الأربعاء داخل مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي خبر الوفاة، موضحًا أنه يجري التنسيق حاليًا بشأن ترتيبات الجنازة ونقل الجثمان إلى القاهرة.

وكان مرزبان قد تعرض للحادث مساء السبت على طريق مصر – الإسماعيلية، بعدما صدمته سيارة أثناء قيادته دراجته البخارية، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة وتحطم الدراجة، قبل نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى أبو خليفة في حالة حرجة ودخل العناية المركزة.

وكشفت التقارير الطبية الأولية أنه دخل في غيبوبة كاملة، مع اشتباه بكسور في العمود الفقري والفقرات العنقية، إضافة إلى نزيف من الفم والأنف، واحتمال وجود نزيف داخلي في المخ والصدر والبطن، إلى جانب سحجات وإصابات متفرقة في أنحاء الجسد.

وطالبت أسرته في وقت سابق بنقله إلى القاهرة لاستكمال العلاج، إلا أن الطاقم الطبي رأى أن نقله قد يشكل خطرًا مباشرًا على حياته بسبب عدم استقرار حالته.

كما أوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية في وقت سابق أن حالته شهدت تدهورًا في الوعي، مع نزيف بالمخ وكسر في قاع الجمجمة، إضافة إلى كسور في الأضلاع وتجمعات دموية بالرئتين، ونزيف بالبطن، مع وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

انتهت الحالة لاحقًا بوفاته بعد تدهور وضعه الصحي بشكل كامل.