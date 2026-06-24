Icon

كولومبيا تحسم تأهلها للأدوار الإقصائية بفوزها على الكونغو الديمقراطية Icon جامعة جدة تعلن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا Icon فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات بين إيران وأمريكا مع نظيره الإيراني Icon تجمع المدينة المنورة الصحي يطلق مبادرة “سند” لمرافقي مرضى الرعاية المنزلية Icon إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير Icon وفاة طفل عمره 3 سنوات نسيه والده داخل السيارة في مصر Icon أطباء السودان: وفاة أكثر من 215 محتجزا بسجن للدعم السريع في دارفور Icon “الردادية”.. فن شعبي تاريخي يواصل حضوره في المناسبات الاجتماعية Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة Icon حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات

وفاة طفل عمره 3 سنوات نسيه والده داخل السيارة في مصر

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٢ مساءً
وفاة طفل عمره 3 سنوات نسيه والده داخل السيارة في مصر

مواضيع ذات علاقة

لقى طفل بعمر 3 سنوات مصرعه اختناقا بمصر، بعدما تركه والده ساعات داخل سيارة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك أثناء توجه الوالد إلى مقر عمله.

وتلقت الشرطة المصرية، بلاغًا بالعثور على جثة طفل داخل سيارة متوقفة بأحد الشوارع، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت فحص ملابسات الواقعة، وفق تقارير إعلامية مصرية.

قد يهمّك أيضاً
مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم 2026

مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم...

زلزال بقوة 5.12 درجات بمقياس ريختر يضرب مصر

زلزال بقوة 5.12 درجات بمقياس ريختر يضرب مصر

وكشفت التحقيقات الأولية، أن والد الطفل اصطحبه صباحًا داخل السيارة، وكان من المفترض إيصاله إلى الحضانة، إلا أنه نسي وجوده داخل المقعد الخلفي وتوجه إلى مقر عمله داخل أحد المباني.

تلقت والدة الطفل من روضة الأطفال التي ألحقته بها، اتصالًا بعد ذلك يفيد بتغيب الطفل عن الحضور، ما دفعها للتواصل مع الأب، الذي تذكر أنه لم يقم بإيصال الطفل، وعاد سريعًا إلى السيارة، ليعثر عليه متوفى نتيجة الاختناق الناتج عن ترك الطفل داخل السيارة دون تهوية كافية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشهد مروع.. سيارة تدهس سيدتين وطفلاً في مصر
منوعات

مشهد مروع.. سيارة تدهس سيدتين وطفلاً في...

منوعات
زلزال بقوة 5.12 درجات بمقياس ريختر يضرب مصر
العالم

زلزال بقوة 5.12 درجات بمقياس ريختر يضرب...

العالم
مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم 2026
الرياضة

مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على...

الرياضة