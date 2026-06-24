وفاة طفل عمره 3 سنوات نسيه والده داخل السيارة في مصر

لقى طفل بعمر 3 سنوات مصرعه اختناقا بمصر، بعدما تركه والده ساعات داخل سيارة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك أثناء توجه الوالد إلى مقر عمله.

وتلقت الشرطة المصرية، بلاغًا بالعثور على جثة طفل داخل سيارة متوقفة بأحد الشوارع، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت فحص ملابسات الواقعة، وفق تقارير إعلامية مصرية.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن والد الطفل اصطحبه صباحًا داخل السيارة، وكان من المفترض إيصاله إلى الحضانة، إلا أنه نسي وجوده داخل المقعد الخلفي وتوجه إلى مقر عمله داخل أحد المباني.

تلقت والدة الطفل من روضة الأطفال التي ألحقته بها، اتصالًا بعد ذلك يفيد بتغيب الطفل عن الحضور، ما دفعها للتواصل مع الأب، الذي تذكر أنه لم يقم بإيصال الطفل، وعاد سريعًا إلى السيارة، ليعثر عليه متوفى نتيجة الاختناق الناتج عن ترك الطفل داخل السيارة دون تهوية كافية.