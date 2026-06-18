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وقاء: خلو السعودية رسميًا من التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥١ مساءً
وقاء: خلو السعودية رسميًا من التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول
المواطن - واس

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اعتمدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية خلو المملكة العربية السعودية رسميًا من مرض التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول، بعد استيفاء المملكة للمتطلبات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة الخاصة بإعلان خلو الدول من الأمراض الحيوانية.

ويأتي هذا الاعتراف الرسمي بعد تقييم المنظمة للملف الفني الذي أعدّه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، والمتضمن الإجراءات الرقابية والوقائية وبرامج الرصد والتقصي الوبائي المطبقة في المملكة، بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز منظومة الصحة الحيوانية، ورفع كفاءة أعمال الرصد والوقاية والاستجابة للأمراض الحيوانية، للإسهام في تطوير صناعة الخيل وتعزيز المشاركات والبطولات الدولية في سباقات الخيل بالمملكة.

ويجسد حصول المملكة على هذا الاعتراف الدولي مستوى التقدم الذي تشهده خدمات الصحة الحيوانية في المملكة ويعزز من موثوقية إجراءاتها البيطرية على المستوى الدولي في مجال الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية.

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