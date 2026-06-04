وكالة الطاقة الذرية: لا يمكننا التحقق من برنامج إيران النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تزال غير قادرة على الوصول إلى معظم المنشآت النووية الإيرانية، باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية، ما يحد من قدرتها على مراقبة الأنشطة النووية والتحقق منها بشكل كامل.

وقالت الوكالة بحسب تقرير نشرته فرانس برس، اليوم الخميس، إن لديها “مخاوف بالغة” بشأن احتمال وجود أنشطة ومواد نووية غير معلنة في إيران، مشيرة إلى استمرار الفجوات في المعلومات المتعلقة ببعض المواقع والأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

قلق متزايد بشأن النووي الإيراني

وأضافت أنها تشعر بقلق متزايد إزاء عدم قدرتها على التحقق من حجم ومكان مخزون اليورانيوم المخصب الموجود لدى إيران، في ظل القيود المفروضة على عمليات التفتيش والوصول إلى المنشآت النووية.

وجاء في التقرير أنه “بينما تقر الوكالة بأن الهجمات العسكرية على منشآت إيران ومواقعها النووية تسببت بوضع غير مسبوق، فإن القيام بأنشطة تحقق في إيران من دون تأخير هو أمر في غاية الأهمية”.

وتأتي تصريحات الوكالة في وقت تشهد فيه العلاقة بين طهران والجهات الرقابية الدولية توتراً متزايداً، مع استمرار الخلافات بشأن آليات التفتيش والرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت في تقارير سابقة أن قدرتها على متابعة البرنامج النووي الإيراني تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تقليص التعاون وقيود الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية.