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 ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي واليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026

وكالة شؤون الأفواج الأمنية تختتم معرضين توعويين في منطقتي نجران وجازان

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ مساءً
وكالة شؤون الأفواج الأمنية تختتم معرضين توعويين في منطقتي نجران وجازان
المواطن- فريق التحرير

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اختتمت وكالة شؤون الأفواج الأمنية، معرضين توعويين للتعريف بأضرار ومخاطر المخدرات في منطقتي نجران وجازان، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي واليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026.

‏‎واستعرضت الأفواج الأمنية، الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات، وأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات إلى داخل المملكة، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

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