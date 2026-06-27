وكالة شؤون الأفواج الأمنية تختتم معرضين توعويين في منطقتي نجران وجازان

اختتمت وكالة شؤون الأفواج الأمنية، معرضين توعويين للتعريف بأضرار ومخاطر المخدرات في منطقتي نجران وجازان، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي واليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026.

‏‎واستعرضت الأفواج الأمنية، الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات، وأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات إلى داخل المملكة، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.