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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٧ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحث مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل لحلول شاملة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.
كما جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة ودعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.
كما تم خلال الاتصال مناقشة مجالات التعاون المشترك القائمة بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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