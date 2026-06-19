ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
وفي بداية الاتصال أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقد أعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية بجهود وساطة بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
كما أكد سمو ولي العهد -حفظه اللّه- تطلع المملكة الوصول إلى اتفاق دائم يعرز أمن واستقرار المنطقة.
كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.