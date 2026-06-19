Icon

ملكية الرياض: تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام عبدالله بن سعود Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني Icon السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مطار نيامي الدولي Icon وصول قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة Icon أمانة جدة تغلق موقعًا مخالفًا وتتلف 1330 كيلو تبغ Icon دعم سعودي جديد لليمن بقيمة 224 مليون ريال لتوفير الرواتب والخدمات الأساسية Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين Icon جامعة دار الحكمة تنظم معرض كلية الهندسة والحاسبات والتصاميم Visionary 2026 Icon السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري بحي الروضة في جازان Icon سامي الجابر: السعودية أصبحت من أكثر المنتخبات حضورًا في نهائيات كأس العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
وفي بداية الاتصال أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقد أعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية بجهود وساطة بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
كما أكد سمو ولي العهد -حفظه اللّه- تطلع المملكة الوصول إلى اتفاق دائم يعرز أمن واستقرار المنطقة.
كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك تايلند في وفاة ابنته
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك تايلند...

أخبار رئيسية
مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام مكافحة...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الشيشان
السعودية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية