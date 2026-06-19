ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.