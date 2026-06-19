دعم سعودي جديد لليمن بقيمة 224 مليون ريال لتوفير الرواتب والخدمات الأساسية ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين جامعة دار الحكمة تنظم معرض كلية الهندسة والحاسبات والتصاميم Visionary 2026 السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري بحي الروضة في جازان سامي الجابر: السعودية أصبحت من أكثر المنتخبات حضورًا في نهائيات كأس العالم القوات البحرية تُعوّم سفينة جلالة الملك المدينة السعودية تتقدم إلى المرتبة التاسعة في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخصَيْن لترويجهما 170 كيلو قات القبض على مواطن في الجوف لترويجه الحشيش والإمفيتامين ترامب: لن تحصل إيران على أي مال ولا حتى 10 سنتات
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.