ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الشيشان

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية من فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان.
تسلم الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، خلال استقباله في جدة اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الرياضة في جمهورية الشيشان السيد أحمد قديروف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.