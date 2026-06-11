ولي العهد يشكر الرئيس الفرنسي على دعوته للمشاركة بـ”قمة السبع” ويعتذر عن الحضور لوجود ارتباطات مسبقة

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- برسالة شكر لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد/ إيمانويل ماكرون على الدعوة الكريمة التي تلقاها من فخامته للمشاركة في اجتماع وغداء عمل لقمة مجموعة السبع (G7) الذي سيقام في مدينة إيفيان يوم 16 يونيو 2026م، وتضمنت الرسالة اعتذار سموه الكريم -حفظه الله- عن عدم تمكنه من المشاركة؛ لوجود ارتباطات مسبقة تحول دون ذلك، وأكد سموه متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتمنى سموه نجاح أعمال هذه القمة.