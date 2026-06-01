ولي العهد يعزي ناصر عبدربه منصور هادي في وفاة والده رئيس الجمهورية اليمنية السابق العمليات الأمنية يتلقى (2,966,795) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 جوازات منفذ الوديعة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن ليلة العشاء السعودي تحتفي بضيوفها في كوالالمبور ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تراجع أسعار الذهب 0.8% قمر الدانة يزيّن سماء المملكة والوطن العربي السعودية تسجّل ولادة أحد أندر الحيوانات في العالم لأول مرة منذ 100 عام دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات حيّز التنفيذ الموروث البحري في جازان.. ذاكرة الساحل وإرث البحر المتوارث
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالسيد ناصر عبدربه منصور هادي، أعرب فيه سموه عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة والده فخامة رئيس الجمهورية اليمنية السابق عبدربه منصور هادي -رحمه الله-.
ودعا سمو ولي العهد الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.
من جانبه عبَّر ابن الفقيد عن بالغ شكره لسمو ولي العهد على تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة.