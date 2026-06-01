ولي العهد يعزي ناصر عبدربه منصور هادي في وفاة والده رئيس الجمهورية اليمنية السابق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالسيد ناصر عبدربه منصور هادي، أعرب فيه سموه عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة والده فخامة رئيس الجمهورية اليمنية السابق عبدربه منصور هادي -رحمه الله-.

ودعا سمو ولي العهد الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه عبَّر ابن الفقيد عن بالغ شكره لسمو ولي العهد على تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة.